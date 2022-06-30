Нардеп и коллаборант Ковалев с больницы заявил, что пережил покушение
Четверг, 30 июня 2022, 13:22
Народный депутат и коллаборант Алексей Ковалев, которого выгнали из "Слуги народа", заявил, что в отношении его якобы совершили диверсию спеслужбы Украины.
Источник: Ковалев в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"
Прямая речь Ковалева: "В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия спецслужбами Украины в отношении гражданина Украины.
Я жив, здоров. Планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника.
Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми, работать на своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году".
Предыстория:
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- 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалёв признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
- В начале апреля Ковальёв написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
- 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
- 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалёва в Херсонской области был взорван.