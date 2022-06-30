Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп и коллаборант Ковалев с больницы заявил, что пережил покушение

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 13:22
скриншот

Народный депутат и коллаборант Алексей Ковалев, которого выгнали из "Слуги народа", заявил, что в отношении его якобы совершили диверсию спеслужбы Украины.

Источник: Ковалев в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Ковалева: "В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия спецслужбами Украины в отношении гражданина Украины.

Я жив, здоров. Планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника.

Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми, работать на своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 июня нардеп от "Слуги народа" Ковалёв признался, что он сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области. Фракция "Слуга народа" обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой немедленно лишить его мандата.
  • В начале апреля Ковальёв написал, что поехал в Голую Пристань в Херсонской области, несмотря на российскую оккупацию, потому что "он должен работать в своем округе". 25 апреля руководство парламента заявляло, что не знают, где находится Ковалёв и чем он занимается.
  • 3 мая депутаты исключили Ковалёва из состава фракции "Слуга народа".
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалёва в Херсонской области был взорван.

Темы: Херсонская областьколлаборационизмгосизменавойна
Главное сегодня

Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

обновленоПрезидент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS

Украина разрывает дипотношения с Сирией – МИД

Все новости...
Херсонская область
ВСУ освободили Потемкино в Херсонской области
ОК "Юг": ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку на Херсонщине
Из плена оккупантов освободили председателей двух общин Херсонщины
Последние новости
23:28
Зеленский анонсировал новости о переговорах о членстве в ЕС
23:21
Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский
23:04
Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь
23:03
Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов
22:52
Владелец оппозиционного канала Грузии заявил, что в посольстве США на него напали лидеры правящей партии
22:38
Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны
22:32
Как это быть сестрой "врага народа": история сестры Левка Лукьяненко, которая пережила оккупацию
22:17
В Дании независимая комиссия раскритиковала решение правительства усыпить миллионы норок из-за COVID-19
21:46
В Беларуси организатора праздника для украинских детей арестовали на 7 дней
21:45
РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов
Все новости...