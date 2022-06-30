Нардеп и коллаборант Ковалев с больницы заявил, что пережил покушение

Народный депутат и коллаборант Алексей Ковалев, которого выгнали из "Слуги народа", заявил, что в отношении его якобы совершили диверсию спеслужбы Украины.

Источник: Ковалев в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Ковалева: "В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия спецслужбами Украины в отношении гражданина Украины.

Я жив, здоров. Планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника.

Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми, работать на своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году".

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