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Сводка Генштаба: Россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 06:59
Сводка Генштаба: Россия пытается взять всю Луганщину, перемещает подразделения
ФОТО: GETTY

Россия пытается побороть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, перемещает подразделения.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Славянском направлении противник пытается вести штурм. Обстрелял из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

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На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиаудар  недалеко от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает огневое влияние по нашим позициям.

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На Волынском и Полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений ВС Беларуси не отмечено.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. Враг удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник осуществлял артобстрелы и наносил авиаудары в районах населенных пунктов Вовкивка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании рубежей, на отдельных участках линии столкновения пытается вести штурм. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Руськие Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно минировали автомобильные пути.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших сил. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к ракетным ударам четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: войнаГенштаб
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