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На острове Змеиный снова реет флаг Украины – видео

Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 10:38
На острове Змеиный снова реет флаг Украины – видео
Флаг Украины на острове Змеиный, фото Сухопутных войск

Украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.

Источник: пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины

Дословно СВ ВСУ: "Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный".

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Детали: Братчук сообщил, что Государственный Флаг Украины установлен на о. Змеином – поселок Белое Измаильского района Одесской области.

На флаге текст: ГУР МОУ. "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!" – и подпись начальника Одесского ОВА Максима Марченко.

 
 

24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ захватили остров.

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30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".

 
 

4 июля украинцы сбросили флаг на остров, а теперь его смогли установить.

На рассвете 7 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный.

УП, дополнено
Темы: ЗмеиныйвойнаВооруженные силыдеоккупация
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