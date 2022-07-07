Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На острове Змеиный снова реет флаг Украины – видео

Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 10:38
Флаг Украины на острове Змеиный, фото Сухопутных войск

Украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.

Источник: пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины

Дословно СВ ВСУ: "Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный".

 

Детали: Братчук сообщил, что Государственный Флаг Украины установлен на о. Змеином – поселок Белое Измаильского района Одесской области.

На флаге текст: ГУР МОУ. "Помни, "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!" – и подпись начальника Одесского ОВА Максима Марченко.

 
 

24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ захватили остров.

30 июня россияне сбежали со Змеиного после ударов украинских войск, но назвали это "жестом доброй воли".

ВИДЕО ДНЯ
 
 

4 июля украинцы сбросили флаг на остров, а теперь его смогли установить.

На рассвете 7 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Одесской области и острову Змеиный.

УП, дополнено
Темы: ЗмеиныйвойнаВооруженные силыдеоккупация
Главное сегодня

Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином

Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" вопреки предложениям Киева – источники

фото, видеоПутин на 134-й день войны решил "запугать" Украину: "Мы всерьез еще ничего не начинали"

фотоСпецоперация "Змеиный": ССО рассказали эксклюзивные подробности высадки на остров

ВСУ жестко подавили попытку наступления врага на Славянском направлении – сводка Генштаба

В Беларуси уже прямо угрожают напасть на Польшу в случае "провокаций Запада"

Все новости...
Змеиный
На Змеином обнаружили 30 единиц уничтоженной техники россиян
Россияне ударили ракетами по Одесщине и Змеиному
Спикер уточнила об украинском флаге на Змеином: Доставили, но не устанавливали
Последние новости
04:10
Россияне будут штурмовать Краматорск и в то же время наступать на Славянск — ISW
03:29
Reuters: Украина обратится к европейским союзникам, если Канада разблокирует турбину для "Газпрома"
02:40
СМИ: Нового премьера Британии выберут в сентябре
02:00
Херсонщина: ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку, россияне сбежали
01:00
видеоЗеленский: Рожденный ползать не заберет даже Змеиный у тех, кому выпало летать
00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"
23:46
В Литве неожиданно состоялись воздушные учения, напугавшие местных жителей
23:38
Путин хочет приравнять боевиков ОРДЛО в статусе к военным РФ
23:18
Зеленский: Пусть каждый российский капитан видит украинский флаг на Змеином
22:58
Россияне обвиняют в "хлопках" на оккупированной Луганщине местное население – Гайдай
Все новости...