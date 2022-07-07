Зведення Генштабу: Росія намагається взяти всю Луганщину, переміщує підрозділи

Росія намагається подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганською областю, переміщує підрозділи.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурм. Обстріляв із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони, активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаудару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює вогневий вплив по наших позиціях.

На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів ЗС Білорусі не відзначено.

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На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. Ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснював артобстріли та завдавав авіаударів в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурм. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на тому, аби не допустити просування наших сил. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до ракетних ударів чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".