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Рада обязала СМИ предоставлять журналистам шлемы и бронежилеты в зоне боев

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 16:34
Рада обязала СМИ предоставлять журналистам шлемы и бронежилеты в зоне боев
Фото ФРУ

Верховная Рада приняла закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения военных боевых действий, №7367.

Источник: ВРУ

Детали: В пояснительной записке отмечается, что, во-первых, обязательным в Украине является страхование жизни и здоровья журналистов и других работников средств массовой информации на период выполнения ими работы в районах ведения боевых действий.

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Во-вторых, работники СМИ, выполняющие работу в опасных для жизни и здоровья условиях, должны быть обеспечены бронежилетами, касками, которые защищали бы их от поражений огнестрельного оружия и осколочных поражений, а также медицинскими аптечками.

Что предшествовало: По данным НСЖУ, с начала российской агрессии в Украине погибли 32 медийщика.

Темы: войнаВерховная РадаСМИ
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