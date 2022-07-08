Рада обязала СМИ предоставлять журналистам шлемы и бронежилеты в зоне боев

Верховная Рада приняла закон о предоставлении дополнительных гарантий защиты журналистам, работающим в районах ведения военных боевых действий, №7367.

Источник: ВРУ

Детали: В пояснительной записке отмечается, что, во-первых, обязательным в Украине является страхование жизни и здоровья журналистов и других работников средств массовой информации на период выполнения ими работы в районах ведения боевых действий.

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Во-вторых, работники СМИ, выполняющие работу в опасных для жизни и здоровья условиях, должны быть обеспечены бронежилетами, касками, которые защищали бы их от поражений огнестрельного оружия и осколочных поражений, а также медицинскими аптечками.

Что предшествовало: По данным НСЖУ, с начала российской агрессии в Украине погибли 32 медийщика.