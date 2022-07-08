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В РФ провайдеры подменяют трафик для рекламы войны в Украине – росСМИ

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 23:29
пример пропагандистской рекламы в РФ, скриншот The Insider

В России интернет-провайдеры размещают новости пропагандистских СМИ о войне в Украине на сайтах без протокола https.

Источник: The Insider

Детали: Как выяснило издание, российский провайдер Ростелеком размещает новости пропагандистских СМИ о войне в Украине на сайтах без протокола https, который поддерживает шифрование в целях повышения безопасности и обеспечивает защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого соединения.

Первым на это обратил внимание пользователь Twitter с ником @MosSobyaniin, когда "тестировал свой сайт" на веб-сервисе GitHub.

В правозащитном проекте "Роскомсвобода" подтвердили The Insider, что, согласно их наблюдениям, почти все мобильные операторы и некоторые "проводные" занимаются подменной http-трафика.

По словам пользователя, который тестировал свой сайт, ссылки ведут на материалы Царьграда, Regnum, ИноСМИ, "Ленты.ру" и других СМИ о войне, "национальной идее нашего лидера", а также на тексты, в которых оправдываются преступления Росси в Украине.

Источник The Insider, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что российский малый бизнес сталкивается с такой "рекламой", так как создавать сайты с протоколом https выходит дороже.

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Он рассказал, как его друг, владелец стоматологической клиники, пытался разобраться с ситуацией, подумав в первую очередь о взломе сайта. При проверке выяснилось, что реклама появляется, если заходить на сайт с мобильными операторами "Билайн" и "Мегафон".

По словам источника, единственным решением ситуации является переход сайта на https-протокол.

Темы: РосcияСМИвойна
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