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Байден: Благодаря ЦРУ мы предупредили мир о планах Путина в Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 05:12
Байден: Благодаря ЦРУ мы предупредили мир о планах Путина в Украине
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден в пятницу поблагодарил сотрудников Центрального разведывательного управления США за то, что они предупредили мир о планах президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Источник: Байден, цитирует Reuters

Прямая речь: "Именно благодаря невероятной работе наших профессионалов разведки мы смогли предупредить мир о планах Владимира Путина в Украине".

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Детали: Байден поздравил то, что назвал "тихой храбростью" американских разведчиков.

Разведданные, собранные ЦРУ, разоблачили планы Путина и позволили Вашингтону предупредить другие страны о войне, сказал он.

"Разоблачение игр Путина пробило гигантскую дыру в манипуляциях и дискредитировало его ложь о том, что мы делали в Украине", – отметил Байден.

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Темы: БайденразведкавойнаПутин
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