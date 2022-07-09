Байден: Благодаря ЦРУ мы предупредили мир о планах Путина в Украине
Суббота, 9 июля 2022, 05:12
Президент США Джо Байден в пятницу поблагодарил сотрудников Центрального разведывательного управления США за то, что они предупредили мир о планах президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину.
Источник: Байден, цитирует Reuters
Прямая речь: "Именно благодаря невероятной работе наших профессионалов разведки мы смогли предупредить мир о планах Владимира Путина в Украине".
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Детали: Байден поздравил то, что назвал "тихой храбростью" американских разведчиков.
Разведданные, собранные ЦРУ, разоблачили планы Путина и позволили Вашингтону предупредить другие страны о войне, сказал он.
"Разоблачение игр Путина пробило гигантскую дыру в манипуляциях и дискредитировало его ложь о том, что мы делали в Украине", – отметил Байден.
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