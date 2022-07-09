Байден: Завдяки ЦРУ ми попередили світ про плани Путіна в Україні
Субота, 9 липня 2022, 05:12
Президент США Джо Байден у п’ятницю подякував співробітникам Центрального розвідувального управління США за те, що вони попередили світ про плани президента Росії Володимира Путіна вторгнутися в Україну.
Джерело: Байден, цитує Reuters
Пряма мова: "Саме завдяки неймовірній роботі наших професіоналів розвідки ми змогли попередити світ про плани Володимира Путіна в Україні".
Деталі: Байден привітав те, що назвав "тихою хоробрістю" американських шпигунів.
Розвіддані, зібрані ЦРУ, викрили плани Путіна і дозволили Вашингтону попередити інші країни про війну, сказав він.
"Викриття ігор Путіна пробило гігантську діру в маніпуляціях та дискредитувало його брехню про те, що ми робили в Україні", – зазначив Байден.