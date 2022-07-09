Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 07:30
фото: Генштаб

Российские захватчики пытались взять под контроль Углегорскую ТЭС, однако украинские защитники отвергли оккупантов на прежних позициях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений деятельности подразделений противника не отмечается. На последнем враг обстрелял позиции украинских войск недалеко от Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону занятых ранее рубежей. Враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Явирское, Старая Гнилица, Украинка, Никольское, Базалиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пятигорское, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старое Салко.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы фиксировались вблизи Зайцева, Берестова и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спирного.

ВИДЕО ДНЯ

Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и отбросили на предыдущие позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.

Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг понес значительные потери.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: войнаВооруженные силы
Главное сегодня

Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW

Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ

Зеленский объяснил, почему уволил послов и анонсировал важные новости

"Зеленский должен решить эту проблему": Спартц перечислила обвинения против Ермака

Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену

Жителей Херсонщины призывают готовить укрытия, чтобы "пережить наступление ВСУ"

Все новости...
война
В Луцке 8-летний мальчик играет с прохожими в шахматы на деньги, которые передает ВСУ
В оккупированном Мариуполе коллаборанты и россияне воруют уцелевшие автомобили – разведка
В Киеве начали военные учения для гражданских
Последние новости
05:25
В США произошел взрыв на газовом заводе
04:24
Юг: ВСУ уничтожили 4 вражеских склада и 58 захватчиков
03:34
УЗ назначила на 10 июля эвакуационный поезд
02:36
Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – ISW
01:58
Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ
01:24
Канада анонсировала новые санкции против российской экономики
00:46
ЦПД: Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости
23:54
фотоВ Севастополь доставили подбитый возле Змеиного российский катер – ОВА
23:09
Сумщина: россияне обстреливали 4 общины, ранены 5 жителей
22:58
В Украине будет неэффективным "Железный купол", нужно развивать свою систему ПВО – Резников
Все новости...