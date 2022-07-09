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Стефанчук: Нет никаких предпосылок для сложения полномочий любым министром

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 16:22
Стефанчук: Нет никаких предпосылок для сложения полномочий любым министром
Руслан Стефанчук, фото Радио Свобода

Предпосылок для сложения полномочий кем-либо из украинских министров на сегодняшний день нет, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Источник: Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о возможном назначении нового министра социальной политики

Прямая речь: "На сегодня, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий любым министром Кабинета министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период мы расшатывали его какими-то кадровыми. решениями.

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Будет заявление – будем разбираться: будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет принято необходимое решение".

Детали: В то же время он пояснил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, и только после этого могут приниматься политические решения в зависимости от поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же в соответствии с заявлением премьер-министра.

Что предшествовало: 7 июля УП сообщала, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович.

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Темы: Кабинет министровСтефанчуккадры
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