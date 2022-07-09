Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стефанчук: Нет никаких предпосылок для сложения полномочий любым министром

Катерина ТищенкоСуббота, 9 июля 2022, 16:22
Руслан Стефанчук, фото Радио Свобода

Предпосылок для сложения полномочий кем-либо из украинских министров на сегодняшний день нет, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Источник: Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", комментируя информацию о возможном назначении нового министра социальной политики

Прямая речь: "На сегодня, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий любым министром Кабинета министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период мы расшатывали его какими-то кадровыми. решениями.

Будет заявление – будем разбираться: будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет принято необходимое решение".

Детали: В то же время он пояснил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, и только после этого могут приниматься политические решения в зависимости от поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же в соответствии с заявлением премьер-министра.

Что предшествовало: 7 июля УП сообщала, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович.

Темы: Кабинет министровСтефанчуккадры
Главное сегодня

У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев

Зачем РФ навязывает украинцам свои паспорта на оккупированных территориях – объясняют ССО

видеоВоздушные силы показали передний край обороны на востоке Украины

Ответственная за Украину в Конгрессе обвинила Спартц в подыгрывании Путину

Разведка Британии назвала важную цель России для продвижения в Донецкой области

На Южнобужском направлении враг сосредоточился на недопущении наступления ВСУ – сводка

Все новости...
Кабинет министров
Верховная Рада может сменить одного из министров - источники
В Раде не было разговоров об отставке Шмыгаля – Арахамия
Осенью Кабмин или его часть могут отправить в отставку – источники
Последние новости
16:11
Защитников Украины освободили от уплаты военного сбора
16:01
Более 80% бизнеса считают, что украинские компании могут конкурировать на рынке ЕС
15:59
В боях в Луганской области погиб еще один грузинский боец
15:52
Новая чемпионка Уимблдона из Москвы сделала вид, что не поняла вопрос о войне в Украине
15:43
Украинец Алексей Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты
15:18
Оператор ГТС Украины: решение Канады об исключении для "Газпрома" - плохой прецедент
15:17
У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев
15:06
Украина получит грант почти на 2 миллиарда долларов
14:40
Париж считает полное отключение газа Россией наиболее вероятным сценарием
14:39
Безуглая взялась за исключение Тищенко из "Слуги народа"
Все новости...