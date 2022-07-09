Стефанчук: Немає жодних передумов для складання повноважень будь-яким міністром

Передумов для складання повноважень будь-ким з українських міністрів на сьогодні немає, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Джерело: Стефанчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи інформацію про можливе призначення нового міністра соціальної політики

Пряма мова: "Станом на сьогодні, 9 липня, у Верховній Раді немає жодних заяв, жодних інших передумов для складання повноважень будь-яким міністром Кабінету міністрів. І я б дуже не хотів, щоб у цей складний для держави період ми розхитували його якимись кадровими рішеннями.

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Буде заява – будемо розбиратися: будуть перевірені відповідні процедури у Верховній Раді і буде ухвалюватися необхідне рішення".

Деталі: Водночас він пояснив, що будь-яка кадрова ротація в уряді залежить від того, наскільки той чи інший міністр якісно виконує покладені на нього функціональні обов'язки, і тільки після цього можуть ухвалюватися політичні рішення залежно від надходження заяви члена Кабміну про складання ним повноважень за власним бажанням або ж відповідно до заяви прем'єр-міністра.

Що передувало: 7 липня УП повідомляла, що найближчими тижнями парламент може змінити міністра соціальної політики. Кандидатом на нового міністра розглядають Оксану Жолнович.