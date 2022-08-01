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Сутки на Сумщине: Почти 90 "прилетов", сгорело пшеничное поле

Анастасия КалатурПонедельник, 1 августа 2022, 00:29
Сутки на Сумщине: Почти 90 прилетов, сгорело пшеничное поле
ФОТО: GETTY

В течение дня россияне 7 раз обстреляли Сумщину – в результате обстрелов загорелось поле в Белопольской громаде, уничтожено 25 гектаров пшеницы.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, в Белопольской громаде в полдень начались обстрелы окрестностей одного из сел, россияне трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. За более чем два часа обстрелов прилетело по меньшей мере 24 снаряда. Уничтожены два гражданских легковых автомобиля, повреждена территория фермерского хозяйства.

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Середино-будская громада: в половине второго начался обстрел из минометов и артиллерии, около 35 прилетов. Били по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка. Пострадала природа и помещение опытного отделения.

Краснопольская громада: в половине третьего россияне открыли огонь из артиллерии. Были три обстрела в течение часа по разным частям территории громады. Всего около 30 прилетов по окрестностям трех сел. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

Отмечается, что всего за сутки было около 90 прилетов из разных видов оружия.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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