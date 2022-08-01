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В Косово заявили, что во время инцидента на границе с Сербией пострадали 11 человек

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 19:34

Министр внутренних дел частично признанного Косово Джеляля Свечля заявил, что в результате пограничного инцидента с Сербией в ночь на понедельник получили ранения 11 гражданских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

По словам Свечли, также в результате инцидента были повреждены автомобили гражданских и правоохранителей, за этим стоят "незаконные вооруженные криминальные структуры".

Глава косовского МВД заверил, что, несмотря на отсрочку решения об обязательном изменении автомобильных номеров до 1 сентября, уже с сегодняшнего дня сербы во время въезда в Косово получают временный вид.

В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти, выступая на пресс-конференции, заверил, что не допустит дестабилизации ситуации, и объяснил, что причиной отсрочки решения по автомобильным номерам стала дезинформационная кампания.

"Призываем международный фактор, ЕС и НАТО, осудить насилие криминальных группировок на севере Косово, которые поощряются и финансируются Белградом", – подытожил Курти.

Напомним, в воскресенье на севере частично признанного Косова местные сербы начали строить баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карточек, которое должно было начать действовать с 1 августа. Также вечером поступали сообщения о стрельбе.

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В ночь на понедельник правительство Косова решило на 30 дней отсрочить применение решения при условии, что косовские сербы разблокируют дороги.

Север Косова заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение 2011 года между Сербией и Косовом предусматривало временное – сроком на 5 лет, использование северянами Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки вынудить косовских сербов перейти на косовские документы вызвали массовые протесты. Белград активно поддерживает косовских сербов.

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Темы: войнаКосовоСербия
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