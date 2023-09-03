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Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 11:18
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
скриншот: deepstatemap

Оккупанты артиллерией обстреляли город Середина-Буда в Сумской области во время документирования правоохранителями предыдущих преступлений врага, один из них погиб, двое в больнице.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, 2 сентября около 16:30 оккупанты, с территории Российской Федерации совершили артиллерийский обстрел.

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В это время правоохранители фиксировали последствия предыдущего обстрела.

Сотрудник полиции получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью, еще двое ранены.

Также ранения получил один гражданский мужчина.

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В результате атаки врага повреждены два здания и автомобиль.

Дело открыли по статье "Нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

Темы: Сумская областьполициявойнаобстрел
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