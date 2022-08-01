У Косові заявили, що під час інциденту на кордоні із Сербією постраждали 11 людей

Міністр внутрішніх справ частково визнаного Косова Джеляля Свечля заявив, що внаслідок прикордонного інциденту із Сербією в ніч проти понеділка зазнали поранень 11 цивільних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

За словами Свечлі, також унаслідок інциденту були пошкоджені автомобілі цивільних і правоохоронців, за цим стоять "незаконні озброєні кримінальні структури.

Глава косовського МВС запевнив, що попри відтермінування рішення щодо обов’язкової зміни автомобільних номерів до 1 вересня вже відсьогодні серби під час в’їзду до Косова отримують тимчасову посвідку.

Своєю чергою прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, виступаючи на пресконференції, запевнив, що не допустить дестабілізації ситуації, і пояснив, що причиною відтермінування рішення щодо автомобільних номерів стала дезінформаційна кампанія.

"Закликаємо міжнародний чинник, ЄС і НАТО, засудити насильство кримінальних угруповань на півночі Косова, які заохочуються і фінансуються Белградом", – підсумував Курті.

Нагадаємо, у неділю на півночі частково визнаного Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток, яке мало почати діяти з 1 серпня. Також увечері надходили повідомлення про стрілянину.

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В ніч на понеділок уряд Косова вирішив на 30 днів відтермінувати застосування рішення за умови, що косовські серби розблокують дороги.

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачала тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на косовські документи викликали масові протести. Белград активно підтримує косовських сербів.

Детальніше про ситуацію дивіться у відеопоясненні на Youtube-каналі ЄП: Косово: чи буде війна? Чи стоїть за цим Москва? Що робити Україні? Пояснюємо.