Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Ольга ГлущенкоПятница, 12 августа 2022, 02:25
ЗАЭС, фото: Telegram Энергоатома

Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

Источник: заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на заседании СБ ООН, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Соединенные Штаты призывают российскую федерацию немедленно вывести ее силы с украинской территории. Это позволит Украине восстановить исключительную безопасность и гарантии, которые она поддерживала в течение десятилетий на объекте (ЗАЭС – ред.)".

"Россия сама создавала риски, начав полномасштабное вторжение, и она может устранить эти риски прямо сейчас, если выйдет из Украины".

"Для начала США снова указывают на важность облегчения доступа персонала МАГАТЭ для решения вопросов ядерной безопасности и гарантий на запорожском объекте, а также других ядерных объектах по всей стране".

"США также поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской станции. Отчеты, в том числе МАГАТЭ, которые мы слышали сегодня, подчеркивают срочность ситуации".

Детали: Кроме того, по словам Дженкинс, обвинения со стороны Кремля украинской стороны в атаках на АЭС направлены на то, чтобы заставить других проигнорировать факт незаконного пребывания российских сил на объекте.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель США также отметила, что в случае продолжения Россией оккупационной политики, мировое общество должно принять срочные шаги, чтобы минимизировать риски для ядерной безопасности в Украине.

Кроме того, Россия должна прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и немедленно вернуть Украине полный контроль над запорожским объектом. При этом, по ее словам, украинскому персоналу АЭС должно быть позволено выполнять свои обязанности без давления российских вооруженных сил.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают тщательно следить за развитием событий на Запорожской АЭС и озабочены ростом рисков ядерной опасности в связи с действиями РФ.

"Это ставит под угрозу людей в Украине, соседних странах, а также международное сообщество", - заявила представитель Госдепартамента США.

Что предшествовало:Президент Владимир Зеленский призвал мир немедленно реагировать на обстрелы россиянами ЗАЭС и подчеркивает необходимость полного отхода российских оккупантов от станции.

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСвойнаСШАООН
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоВ центре Черновцов снесли памятник красноармейцу

Финский филиал Amnesty International потерял около 400 доноров из-за отчета о ВСУ

Разведка Британии оценила потери военных самолетов РФ в Крыму

США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Авиация ВСУ ударила по опорному пункту и скоплению врага – командование "Юг"

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

Все новости...
Враг ракетами обстрелял Харьков, 5 прилетов
РФ "решила пойти ва-банк" – постпред Украины при ООН о ситуации с ЗАЭС
Россия выступила против демилитаризации Запорожской АЭС
Неспокойная ночь в Херсонской области: взрывы и задержания
Последние новости
12:29
12 лет лечили от запоров: в Охматдете прооперировали ребенка с редкой болезнью
12:28
Австралийский суд оштрафовал Google на 43 миллиона долларов за обман пользователей
12:22
С начала войны на границе разоблачили более 700 псевдонепригодных к войску – ДПС
12:19
В Старобельске подорвали авто с коллаборантом – Гайдай
12:13
Швейцарский горный перевал впервые за столетия может потерять все свои ледники
11:53
видеоВ центре Черновцов снесли памятник красноармейцу
11:48
Украина уже вернула тела 522 защитников, их считали пропавшими без вести
11:46
Цены на нефть подскочили в пятницу: какова причина ежедневной волатильности
11:35
На Черкасчине разоблачили предпринимателя, который переводил деньги оборонпрому РФ
11:34
Изменились правила въезда на временно оккупированную территорию
Все новости...