Взрывы вблизи Джанкоя: сколько техники держали там россияне
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что в районе поврежденной взрывами железнодорожной станции "Азовская" в оккупированном Крыму россияне разгружали военную технику и боеприпасы, а в районе аэродрома вблизи Джанкоя стояли зенитно-ракетные комплексы РФ.
Источник: СтратКом ЗСУ
Дословно: "В районе Джанкоя российские оккупанты значительно усилили ПВО за последнее время. Но результат налицо".
Детали: По данным Страткома ВСУ, в районе аэродрома вблизи Джанкоя было развернуто, по предварительным данным, по меньшей мере 8 ЗРС С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцирь-С1".
Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров).
"Эти ТПК там были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области, для обстрелов Николаева и Запорожья. Особенно накануне и непосредственно 24 августа", – говорится в сообщении.
Дословно: "В районе железнодорожной станции "Азовская" проводилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Пион", 3 ед. РСЗО БМ-21 "Град", а также боеприпасов. И это без учета того, что уже стояло и томилось под горячим крымским солнышком.
Джанкой – очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего часа. Как и другие цели ждут своего часа. Ведь констатируем снова нарушение правил курения в неустановленном месте".
Предыстория:
- Утром 16 августа в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами, они детонировали. Кроме того, взрывами была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд.
- В Минобороны РФ заявили о диверсии, которая нанесла ущерб линии электропередач, электростанции, железнодорожному полотну, а также жилым домам.
- 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке произошли зрывы, там Россия потеряла ориентировочно 9 самолетов.