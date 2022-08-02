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Сводка Генштаба: ВСУ отразили вражеские штурмы на нескольких направлениях

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 06:55
ФОТО: GETTY

ВСУ отразили вражеский штурм на Бахмутском, Харьковском, Краматорском, Южнобужском, Авдеевском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, ВСУ отразили штурм в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Майского на Бахмутском направлении. В районах населенных пунктов Бахмут и Зайцево продолжаются боевые действия. противник совершал обстрелы  инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигорье, Майское и Зайцево. Нанес авиаудары возле Соледара, Яковлевки, Семигорья, Покровского и Белогоровки.

На Харьковском направлении враг выдвинул отдельные подразделения в районах  Байрака и Дементиевки, после огневого поражения отошел. Обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Протопоповки, Гусаровки, Черкасских Тишков, Петровки и Ртищевки. Нанес авиаудар  у Верхнего Салтова.

На Краматорском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы Серебрянки, Северска, Звоновки и Донецкого. Нанес авиаудары возле Серебрянки. Вел штурм неподалеку от Ивано-Дарьевки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник вел штурм в районе Трудолюбовки, успеха не имел, отошел. Основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Токарево, Тополино, Княжевка, Осокоровка, Апостолово, Ивановка, Посад-Покровское, Новогригоровка, Кобзарцы, Широкое и Андреевка.

На Авдеевском направлении были обстрелы недалеко от Авдеевки, Нетайлового и Нью-Йорка. Враг задействовал авиацию возле Новобахмутовки, Авдеевки и Красногоровки. Вел штурм в районе Авдеевки, успеха не имел, отошел. Продолжаются бои вблизи Песков.

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Кроме того, на Новопавловском и Запорожском направлении враг пытался выдвинуть разведывательную группу возле Новополя. Она обезврежена. Россияне стреляли в районах населенных пунктов Марьинка, Константиновка, Новоселка, Павловка, Волшебное и Малая Токмачка.

На Волынском и Полесском направлениях положения и состав подразделений ВС Беларуси остаются без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник обстрелял район села Михальчина Слобода Черниговской области. Враг периодически осуществляет воздушную разведку наших позиций в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Славянском направлении были обстрелы недалеко от Курульки, Грушувахи, Чепиля, Карнауховки, Долины и Барвенкового и авиаудар возле Дибровного.

На Донецком направлении усилия противника сосредоточены на наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Вражеская корабельная группировка в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает  на разведке, блокировании гражданского судоходства и поражении объектов в глубине территории Украины.

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Темы: Генштабвойна
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