В Николаеве раздаются взрывы
Вторник, 2 августа 2022, 23:24
Вечером 2 августа очевидцы сообщают, что в Николаеве раздаются взрывы.
Источник: "Суспільне", мэр Николаева Александр Сенкевич
Детали: Сообщается, что в городе слышны взрывы.
Реклама:
Мэр добавил, что после мощных взрывов около 21:00 в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом.
По состоянию на 21:54 воздушную тревогу в регионе отменили.
В 23.06 мэр сообщил, что в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов.
ВИДЕО ДНЯ
Он созвал николаевцев не подходить к окнам и сообщил, что подачу света возобновили.