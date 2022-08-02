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В Николаеве раздаются взрывы

Мазуренко Алена Вторник, 2 августа 2022, 23:24
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Вечером 2 августа очевидцы сообщают, что в Николаеве раздаются взрывы.

Источник: "Суспільне", мэр Николаева Александр Сенкевич

Детали: Сообщается, что в городе слышны взрывы.

Мэр добавил, что после мощных взрывов около 21:00 в одном из районов города начался пожар. Также есть перебои со светом.

По состоянию на 21:54 воздушную тревогу в регионе отменили.

В 23.06 мэр сообщил, что в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов.

Он созвал николаевцев не подходить к окнам и сообщил, что подачу света возобновили.

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Темы: НиколаевобстрелвойнаРосcия
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