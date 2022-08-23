Данилов об убийстве дочери Дугина: Это сделала ФСБ, мы так не работаем
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью Платонову убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.
Источник: секретарь СНБОУ в эфире "24 канала" 22 августа
Прямая речь: "Нам от этого человека ни холодно, ни жарко… ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших.
Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб".
Детали: По словам Данилова, Дарья Дугина (Платонова) вместе с отцом критиковала долгосрочность так называемой "спецоперации" России в Украине, а российские спецслужбы начинают убирать тех людей, которые критикуют "успехи" войны.
"Наши спецслужбы не имеют к этому никакого отношения", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Предыстория:
- 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно. ФСБ РФ выдумала, что якобы виновная во взрыве украинка Наталья Вовк служила в "Азове" – бойцы полка это опровергли.
- Пропагандисты России начали призывать к новым ударам по Украине после смерти Дугиной, а ее отец заявил, что жаждет не только мести, но и "победы".
- Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что за убийством Дугиной якобы стоит "Национальная Республиканская Армия", а затем высказал убеждение, что подрывники считали, что в автомобиле едет ее отец.
- Президент РФ Владимир Путин наградил Дугину орденом "мужества" посмертно.