Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов об убийстве дочери Дугина: Это сделала ФСБ, мы так не работаем

Елена РощинаВторник, 23 августа 2022, 08:37
Данилов об убийстве дочери Дугина: Это сделала ФСБ, мы так не работаем
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью Платонову убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.

Источник: секретарь СНБОУ в эфире "24 канала" 22 августа

Прямая речь: "Нам от этого человека ни холодно, ни жарко… ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших.

Реклама:

Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб".

Детали: По словам Данилова, Дарья Дугина (Платонова) вместе с отцом критиковала долгосрочность так называемой "спецоперации" России в Украине, а российские спецслужбы начинают убирать тех людей, которые критикуют "успехи" войны.

"Наши спецслужбы не имеют к этому никакого отношения", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

УП, уточнено
Темы: ДаниловубийствоРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: