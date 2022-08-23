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Данилов об убийстве Дугиной в России: Это сделала ФСБ, мы так не работаем

Елена РощинаВторник, 23 августа 2022, 08:37
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, Украина к этому не причастна.

Источник: секретарь СНБОУ в эфире "24 канала" 22 августа

Прямая речь: "Нам от этого человека ни холодно, ни жарко… ФСБ сделала эту вещь – и сейчас будет указывать, что это сделали кто-то из наших.

Мы не работаем так. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К подрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения – это работа российских спецслужб".

Детали: По словам Данилова, Дарья Дугина вместе с отцом критиковали долгосрочность так называемой "спецоперации" России в Украине, а российские спецслужбы начинают убирать тех людей, которые критикуют "успехи" войны.

"Наши спецслужбы не имеют к этому никакого отношения", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

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Темы: ДаниловубийствоРосcия
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