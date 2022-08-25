"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска о погибшей дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве, сообщает Укринформ, МИД Украины

Прямая речь: "Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами".

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Детали: Кулеба также проинформировал, что в четверг нунций был в МИДе. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя.

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", – добавил министр.

Вместе с тем, как сообщили в МИДе, апостольскому нунцию Висвальдасу Кульбокасу было отмечено, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву.

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"При этом вызывает непонимание решение Папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения", - отметили в министерстве.

Там обратили внимание апостольского нунция на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину понтифик ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в дальнейшем Святой Престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе.

Что предшествовало: 24 августа Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной, дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина: "Я думаю о бедной девушке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. За войну платят невинные".

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