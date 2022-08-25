Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

Катерина ТищенкоЧетверг, 25 августа 2022, 21:14
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса, чтобы выразить разочарование словами Папы Римского Франциска о погибшей дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо брифинге в Киеве, сообщает Укринформ, МИД Украины

Прямая речь: "Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в Министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами".

Детали: Кулеба также проинформировал, что в четверг нунций был в МИДе. Глава украинской дипломатии отметил, что само по себе приглашение нунция в министерство является случаем достаточно беспрецедентным и говорит само за себя.

"А во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. Это было несправедливо", – добавил министр.

Вместе с тем, как сообщили в МИДе, апостольскому нунцию Висвальдасу Кульбокасу было отмечено, что в Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву.

"При этом вызывает непонимание решение Папы Франциска упомянуть в контексте российско-украинской войны смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения", - отметили в министерстве.

ВИДЕО ДНЯ

Там обратили внимание апостольского нунция на то, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину понтифик ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны, среди которых уже 376 украинских детей, погибших от рук российских оккупантов.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в дальнейшем Святой Престол будет избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе.

Что предшествовало: 24 августа Папа Римский Франциск прокомментировал убийство Дарьи Дугиной, дочери одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина: "Я думаю о бедной девушке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. За войну платят невинные".

Предыстория:

  • 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль с Дарьей Дугиной, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины опровергли причастность Киева к убийству Дугиной.
  • В России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы, а взрывное устройство активировано дистанционно.
  • ФСБ РФ придумала, что якобы виновная во взрыве украинка Наталья Волк служила в "Азове" – бойцы полка это отрицают.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: МИДПапа РимскийКулеба ДмитрийДугин
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Вряд ли Путин скоро объявит массовую мобилизацию

США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ

Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы

дополнено"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ

Через Тернопольщину идет 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя запрет – полиция

Все новости...
МИД
В Киеве находится с визитом глава МИД Италии, уже посетил Ирпень
МИД Чехии вызвал российского посла из-за комментариев о терроризме в адрес министра обороны
Глава МИД Португалии прибыл с визитом в Киев
Последние новости
09:56
Защитники уже уничтожили более 46 тысяч оккупантов
09:52
Бельгия выделяет 8 млн евро нелетальной помощи ВСУ
09:48
Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в РФ и Беларуси
09:40
Россияне обстреляли Николаев, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области – ОВА
09:38
фотоЛуганщина: россияне заманивают в школы деньгами и имеют проблемы с мобилизацией – Гайдай
09:30
Премьер Эстонии подняла вопрос о запрете туризма для россиян на уровне Еврокомиссии
09:05
Разведка Британии: РФ замедлила наступление не из-за заботы о гражданских, а из-за своих неудач
09:03
В Северске были "прилеты", громкая ночь в Светлодарской общине – глава Донецкой ОВА
08:47
фотоРоссияне 9 раз обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"
08:23
Украина призывает МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЭС и посмотреть на оружие россиян
Все новости...