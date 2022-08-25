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"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

Катерина ТищенкоЧетвер, 25 серпня 2022, 21:14
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи Римського Франциска про загиблу доньку ідеолога "руского міра" Дарʼю Дугіну.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з італійським колегою Луїджі Ді Майо брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ, МЗС України

Пряма мова: "Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і, по-перше, ухвалили рішення запросити до Міністерства закордонних справ апостольського нунція для висловлення розчарування України цими словами".

Деталі: Кулеба також поінформував, що у четвер нунцій був у МЗС. Глава української дипломатії зауважив, що саме по собі запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить саме за себе.

"А по-друге, скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо", - додав міністр.

Разом з тим, як повідомили в МЗС, апостольському нунцію Вісвальдасу Кульбокасу було наголошено, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву.

"При цьому викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення", - зазначили в міністерстві.

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Там звернули увагу апостольського нунція на те, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання, що надалі Святий Престол уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві.

Що передувало: 24 серпня Папа Римський Франциск прокоментував вбивство Дарії Дугіної, дочки одного з ідеологів "русского міра" Александра Дугіна: "Я думаю про бідну дівчину, яка була підірвана бомбою, що знаходилась під сидінням автомобіля в Москві. За війну платять безневинні".

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Теми: МЗСПапа РимськийКулеба ДмитроДугін
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