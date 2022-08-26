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Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же "мирного неба", как в Украине

Ирина БалачукПятница, 26 августа 2022, 10:48
Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же мирного неба, как в Украине
Лукашенко. Фото с president.gov.by

Министерство обороны Украины ответило на циничное поздравление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости Украины.

Источник: Минобороны в Twitter

Дословно Минобороны: "В наш День Независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба... в качестве "подарка" из Белоруссии по Украине снова были выпущены ракеты".

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Детали: В ведомстве добавили, что желают "Лукашенко такого же мирного неба... и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 24 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который предоставил территорию своей страны для наступления россиян на Украину и стал сообщником Владимира Путина в войне, поздравил народ Украины с Днем Независимости.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление с Днем Независимости от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко клоунадой, которая будет иметь последствия.

Темы: МинобороныЛукашенкоДень Независимостивойна
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