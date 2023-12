Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же "мирного неба", как в Украине

Министерство обороны Украины ответило на циничное поздравление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости Украины.

Источник: Минобороны в Twitter

Дословно Минобороны: "В наш День Независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба... в качестве "подарка" из Белоруссии по Украине снова были выпущены ракеты".

Yesterday, on our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated Ukraine and wished us a peaceful sky... as a "gift" missiles were again fired from Belarus to Ukraine.

We wish Lukashenko the same peaceful sky… and reunification with his good friends Hussein & Gaddafi.