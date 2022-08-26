Минобороны ответило Лукашенко: Желаем такого же "мирного неба", как в Украине
Министерство обороны Украины ответило на циничное поздравление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости Украины.
Источник: Минобороны в Twitter
Дословно Минобороны: "В наш День Независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба... в качестве "подарка" из Белоруссии по Украине снова были выпущены ракеты".
Yesterday, on our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated Ukraine and wished us a peaceful sky... as a "gift" missiles were again fired from Belarus to Ukraine.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022
We wish Lukashenko the same peaceful sky… and reunification with his good friends Hussein & Gaddafi.
Детали: В ведомстве добавили, что желают "Лукашенко такого же мирного неба... и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи".
Предыстория:
- Утром 24 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который предоставил территорию своей страны для наступления россиян на Украину и стал сообщником Владимира Путина в войне, поздравил народ Украины с Днем Независимости.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление с Днем Независимости от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко клоунадой, которая будет иметь последствия.