ОПЗЖ и еще несколько пророссийских партий обжалуют свой запрет – министр

Несколько пророссийских партий, деятельность которых в Украине запретил суд, подали апелляционные жалобы, в частности - "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: министр юстиции Денис Малюска в эфире национального телемарафона 17 июля

Прямая речь: "Несколько партий подали апелляционные жалобы, например самая мощная из тех, которые запретил суд первой инстанции, - ОПЗЖ. Они подали апелляцию и мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрения в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие , безусловно, будем информировать общество о результатах рассмотрения апелляционной жалобы".

Детали: Малюська отметил, что процесс продолжается, несколько партий, очевидно, подавать апелляции не будут. Полную картину Минюст ожидает увидеть до конца июля.

"До конца лета будем иметь раскладку по партиям, их активам, кто самый богатый (из партий), кто самый бедный, и сколько средств получит государство в результате их запрета", - добавил министр.

По словам Малюськи, чемпионом пока выглядит Коммунистическая партия Украины, которая имеет очень много недвижимости.

Этому предшествовало: Ранее суд запретил больше десятка пророссийских партий. В частности: ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Державу", "Социалистическую партию Украины", партию "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Левую оппозицию", "Партию Шария", "Прогрессивную социалистическую партию Украины", партию "Русь единая" (ранее "Партия политики Путина"), политическую партию "Счастливая Украина" и Коммунистическую партию Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине 14 мая.

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