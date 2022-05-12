ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" – в Верховной Раде официально перестала существовать.

Источник: корреспондент УП

Детали: О роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.

Реклама:

Что предшествовало: Из ОПЗЖ стали выходить народные депутаты. 25 нардепов создали на осонове ОПЗЖ свою депутатскую группу и назвались "Платформа за жизнь и мир".

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высказал мнение, что на ближайших выборах украинцы покажут свое отношение к новой депутатской группе. По его словам, "какие буквы не бери, одно слово получается".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ, не переименовываться и подстраиваться, а принести извинения украинцам и уйти из парламента, "пока не вынесли".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: