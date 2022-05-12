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ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 13:21
ОПЗЖ в прежнем виде перестала существовать

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" – в Верховной Раде официально перестала существовать.

Источник: корреспондент УП

Детали: О роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.

Что предшествовало: Из ОПЗЖ стали выходить народные депутаты. 25 нардепов создали на осонове ОПЗЖ свою депутатскую группу и назвались "Платформа за жизнь и мир".

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высказал мнение, что на ближайших выборах украинцы покажут свое отношение к новой депутатской группе. По его словам, "какие буквы не бери, одно слово получается".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал членов бывшей ОПЗЖ, не переименовываться и подстраиваться, а принести извинения украинцам и уйти из парламента, "пока не вынесли".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 3 мая Верховная Рада официально запретила деятельность пророссийских партий в Украине.

Темы: ОПЗЖВерховная Рада
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