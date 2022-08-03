Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство Испании одобрило помощь украинским беженцам

"Европейская правда"Среда, 3 августа 2022, 22:36

Правительство Испании на этой неделе по предложению министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции одобрило указ о выделении 52,8 миллиона евро автономным сообществам для выплаты прямой финансовой помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Предполагается, что каждый взрослый украинский беженец будет получать прямую помощь в размере 400 евро в месяц, а несовершеннолетние – 100 евро. Средства будут выплачиваться в течение максимум шести месяцев.

Чтобы получать помощь, украинцы должны подтвердить, что они пользуются режимом временной защиты в Испании и не находятся на содержании благотворительных организаций и не имеют других источников дохода.

Что касается несовершеннолетних, то взрослые, получающие средства вместо ребенка, должны подтвердить свой статус. Если родителей или опекунов двое, только один из них будет получать дополнительные 100 евро.

По оценкам министерства инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании, в стране находятся около 130 тысяч украинских беженцев, большинство из которых живут за свой счет или полагаются на семью и друзей.

"Учитывая эту ситуацию, правительство считает необходимым создать инструмент, который позволит, с одной стороны, оказать помощь временно перемещенным лицам…, а с другой – не оказывать чрезмерное давление на систему принятия беженцев", – говорится в сообщении ведомства.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, правительство Испании утвердило дополнительные 30 миллионов евро финансирования для автономных сообществ для компенсации расходов на принятие украинских беженцев, пользующихся временной защитой ЕС.

Читайте также: Сложности еврозащиты: что за проблемы ждут украинок, которые спасаются от войны в ЕС.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ИспанияУкраинабеженцы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото Россияне выпустили по Никополю 60 "Градов": повреждены десятки домов и техника

Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW

Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага – командование "Юг"

Зеленский: Если бы РФ хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на юг Украины

видеоОперация "Возмездие": Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

Убийцу активистки Ноздровской приговорили к 15 годам за решеткой

Все новости...
Испания
Испания не будет передавать Украине танки Leopard из-за их неудовлетворительного состояния
В Испании – вторая смерть от обезьяньей оспы
Францию и Испанию охватили лесные пожары – тысячи эвакуированных и сотни умерших
Последние новости
09:12
Потери оккупантов: ВСУ уже уничтожили 41 500 российских военных
09:00
дополнено от 06:25Россияне ударили по двум районам Николаева – повреждены жилые дома
08:59
фотоВ Беларуси польскую журналистку приговорили к 5 годам колонии
08:49
фотоОккупанты принудительно призывают мужчин из оккупированных городов, забирают даже шахтеров – Гайдай
08:28
Китай начал военные учения вокруг Тайваня
08:14
Оккупанты убили мирных жителей в Бахмуте, Марьинке и Шевченко
07:52
фото Россияне выпустили по Никополю 60 "Градов": повреждены десятки домов и техника
07:12
Беларусь проверяет боевую готовность своей армии – сводка Генштаба
06:34
Россия использует ЗАЭС для запугивания и ослабления военной поддержки Украины – ISW
05:46
Обстрелы Харькова: россияне попали в административное здание, без пострадавших
Все новости...