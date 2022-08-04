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"200 человек послали на смерть": ГУР опубликовало перехват разговора россиян на фронте

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 15:58
Эмблема ГУР, Telegram разведки

Украинская разведка опубликовала перехват разговора двух оккупантов, обсуждающих ситуацию на фронте.

Источник: ГУР в Telegram

Прямая речь: "Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточные. Зах… (убили - ред.) всех. В это мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР.

Да, х… (глупо - ред.) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не - ред.) поймешь, кто от кого защищается".

Детали: Кроме того, судя по обнародованной записи, стоящим в обороне россиянам не будут давать больше наград, и даже отберут те, которые уже выдали.

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Темы: разведкавойна
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