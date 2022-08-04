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США отложили испытание ракеты Minuteman III, чтобы еще больше не раздражать Китай – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 21:25

Администрация президента США Джо Байдена отложила плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы не возникло дополнительного напряжения в отношениях с Китаем в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Военно-воздушные силы США планировали провести тестовый запуск Minuteman III на этой неделе с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии, но глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отложить его во избежание дальнейшего обострения отношений с Китаем.

"Это давно запланированное испытание, но оно откладывается, чтобы устранить какие-либо недоразумения, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", - сказал на условиях анонимности представитель Минобороны США.

Один из источников The Wall Street Journal предположил, что испытание может быть отложено на 10 дней. Официально Пентагон отказался от комментариев.

Ранее Китай начал четырехдневную серию боевых учений вблизи Тайваня, в частности запуски ракет, в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале этой недели.

Пекин выразил протест против визита, заявив, что США подрывают предварительные соглашения по ограничению отношений с Тайванем. В Вашингтоне в ответ подчеркнули, что выступают против независимости Тайваня, а визит Пелоси не означает изменения политики в отношении КНР.

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Напомним, в марте США также перенесли испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с тем, чтобы снизить ядерную напряженность с Россией на фоне войны в Украине.

Подробнее о значении визита Пелоси на Тайвань читайте в статье: Визит, ставший пощечиной Китаю: почему США не боятся новой войны из-за конфликта с Пекином.

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