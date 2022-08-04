Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ

Известный чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек, когда-то игравший за московский "Спартак", дал интервью российским СМИ, но его не опубликовали из-за критики нападения России на Украину и слова о признаках фашизма в РФ.

Источник: radio.cz

Прямая речь: "Сначала давайте поговорим о том, что такое фашизм. Среди его основных черт — милитаризм, сильный лидер в руководстве государством, национализм, т. е. превосходство своей нации над другими и неприязнь к иностранцам.

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Это факт, что РФ тратит больше всего или почти больше всех стран мира на вооружение пропорционально количеству жителей и своему ВВП.

Также факт, что во главе РФ давно стоит личность, которая стоит чуть ли не над законом, которая определяет законы, влияет на государство и не только на государственные СМИ.

И то, что во главе РФ стоит человек, который часто мешает людям собираться и публично его критиковать и многое другое тоже верно. И национализм, то есть слова, от которых можно почувствовать некое превосходство над украинской нацией от политических и медийных представителей вашей страны, я тоже часто слышу. Это означает, что политика вашей страны излучает многие формы фашизма".

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Детали: Отмечается, что Гашек выступает против российского вторжения с первого дня войны и поддерживает Украину.

Также он критикует чешскую власть и призывает правительство Чехии издать закон – "запрещающий гражданам Чехии работать в неприятельской стране, которая совершила военное нападение на нашего союзника, убивает там десятки тысяч людей и всем нам угрожает ядерной бомбой".

Он сообщил, что дал российскому СМИ интервью, но не очень верил, что росмедиа его опубликуют.

Поэтому написал свои ответы на двух языках – чешском и на российском и опубликовал текст на чешском iSport.cz.

Также он поддержал решение о запрете выступать российским спортсменам на международных соревнованиях. По словам Гашека, россияне несут коллективную ответственность за войну и убийства в Украине и только они могут повлиять на власть, которую выбрали.