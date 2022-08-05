США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Источник: министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра, которого цитирует Reuters

Детали: Ожидается, что этот шаг освободит дополнительное финансирование и средства для борьбы с этой болезнью.

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Отмечается, что в настоящее время в стране 6600 случаев заражения.

Что предшествовало: 24 июля ВОЗ постановила, что вспышка обезьяньей оспы является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Напомним:

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