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США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией

Анастасия КалатурПятница, 5 августа 2022, 03:08
ФОТО: GETTY

США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Источник: министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра, которого цитирует Reuters

Детали: Ожидается, что этот шаг освободит дополнительное финансирование и средства для борьбы с этой болезнью.

Отмечается, что в настоящее время в стране 6600 случаев заражения.

Что предшествовало: 24 июля ВОЗ постановила, что вспышка обезьяньей оспы является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Напомним:

  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.

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Темы: здоровьеСША
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