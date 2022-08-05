За сутки РФ обстреливала 8 областей, в Херсонской "горячо" во всех общинах – сводка ОВА

За сутки российские войска обстреливали Черниговскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Херсонскую области. В последней боевые действии и взрывы фиксируются практически во всех общинах.

Источник: сводка глав ОВА по состоянию на 8.00 пятницы

Детали: Херсонская область: практически из всех общинах области в течение суток поступали сообщения о боевых действиях и взрывах. Стабильно критическая ситуация в Бериславском и Каховском районе. Обстрелы и взрывы слышали и в пригородах Херсона и селах, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями.

Из пустых домов оккупанты вывозят все ценное имущество. Оккупационные власти продолжают подготовку к "референдуму", для этого ищут сотрудников, помещения и формируют своих медийщиков для пропаганды. Продолжается захват предприятий и хищение оборудования.

Черниговская область: за минувшие сутки – 7 обстрелов пограничных общин, из них ночью – один артиллерийский обстрел окрестностей села в Новгород-Северском районе. Без жертв и разрушений. Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровская область: под вражеский огонь снова попали два района — Никопольский и Криворожский. Город Никополь дважды за ночь обстреляли из "Градов", без пострадавших. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек.

В Мировскую общину Никопольского района прилетела ракета Х-59, есть разрушение домов и газопровода. Предварительно люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Предварительно, без пострадавших.

Запорожская область: ночью зафиксирован приход нескольких ракет рядом с областным центром.

По предварительной информации, жертв нет. Подробности выясняются.

В четверг вечером в областном центре ряд взрывов, это результат вражеских обстрелов населенных пунктов, расположенных вблизи линии разграничения. Удары были нанесены в направлении сел Новоалександровской общины Запорожского района. Разрушения в частных домах и объектах гражданской инфраструктуры.

Часть населенных пунктов осталась без света и водоснабжения, продолжается восстановление сетей. Спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары.

Один человек получил осколочные ранения, ему оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован.

Харьковская область: ночью враг осуществил массированный обстрел Шевченковского, Индустриального и Салтовского районов Харькова. Под ударом — жилые дома, магазины, рынок, пострадало помещение учебного заведения, детские площадки.

В результате обстрела с ранениями госпитализированы три человека.

Также минувшей ночью враг обстрелял г. Чугуев. 3 ракеты попали по открытой территории частного домовладения, одна ракета упала рядом.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

Луганская область: по позициям украинских защитников несколько раз в сутки работает вражеская авиация. В четверг ею совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами. Ситуация в области остается критической.

Донецкая область: за минувшие сутки обстреляны Авдеевка, Марьинка, Железное, Калиново, Торецк, Бахмут, Константиновка, с. Каменка, пгт. Очеретино, с. Новоселовка, с. Нетайлово, с. Уманское, с. Нью-Йорк, с. Первомайское, с. Карловка (окрестности). Повреждены 14 частных жилых домов, 11 многоэтажек, 2 остановки, церковь, гаражи, кемпинг, помещение и автотранспорт ЧАО "АКХЗ", магазин "АТБ", гостиница.

Область остается без газа и частично без воды и электричества.

Обязательная эвакуация продолжается. За сутки по области – 8 погибших, 9 раненых гражданских.

Николаевская область: ночью и с утра враг обстрелял Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении нескольких домов. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

По предварительным данным Военной комендатуры обороны города Николаева, ночью Корабельный район расстреливали кассетными боеприпасами из РСЗО, утром – ствольной дальнобойной артиллерией "Пион".

Николаевский район: в пятницу утром – обстрелы с. Зайчевское Мишково-Погореловской общины. В результате чего произошло возгорание жилого дома, частного сельскохозяйственного предприятия, повреждены машины. По предварительной информации, без пострадавших.

Ночью обстрелы с. Шевченково Шевченковской общины и Галицыновской общины. Пострадавших нет.

В четверг вечером в с. Парутино Куцурубской общины в результате вражеского обстрела три человека получили ранения.

В Баштанском районе ночью обстрелы за пределами с. Широкое. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В других регионах ночь прошла относительно спокойно.