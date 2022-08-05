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Псевдореферендум: мэр Мелитополя пообещал коллаборантам детектор лжи и тюремный срок

Валентина РоманенкоПятница, 5 августа 2022, 10:50
МЕЛИТОПОЛЬ. ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров напомнил об уголовной ответственности за помощь захватчикам в проведении незаконного псевдореферендума.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "Старшие по домам, квартальные, члены псевдо избирательных комиссий - все, кто будет помогать оккупантам в организации и проведении референдума - вас ждет неизбежная уголовная ответственность: лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сегодня враг говорит, что "всех не пересажают и у них нет доказательств". Однако доказательства есть. И все ваши действия мы фиксируем, чтобы знать, кто помогает оккупантам. Уголовные дела будут открыты и амнистии здесь не предусмотрены.

Мелитополь деоккупируют. И все, кто помогал оккупантам, пройдут полиграф. А его не обманешь".

Детали: По словам Федорова, ежедневно по электронной почте zradnyk@mlt.gov.ua властям сообщают, кто сейчас подыгрывает врагу и думает, что ответственности не будет.

"Зря! Все ваши фамилии уже известны. Так что думайте: вы продали Родину или вы останетесь с Родиной", - подчеркнул мэр.

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Что предшествовало: Силы сопротивления сообщали, что во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске Запорожской области начался поиск коллаборантов, которые будут создавать массовку в акциях поддержки псевдореферендума "о присоеднинении к РФ".

 

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Темы: Мелитопольоккупация
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