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Партия власти в Грузии обвинила оппозицию в "ксенофобно-шовинистической кампании" против россиян

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 12:00

Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила оппонентов в якобы разжигании "ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Заявления лидера партии Ираклия Кобахидзе стали реакцией на растущую обеспокоенность тем, сколько граждан России переехали в Грузию после 24 февраля. Часть оппозиционных деятелей считают, что ситуация "выходит из-под контроля" и пора подумать о визовом режиме с РФ и моратории на приобретение недвижимости гражданами России.

"Уже несколько дней партия войны и предателей пытается запустить вторую волну ксенофобской кампании", – заявил Кобахидзе.

По его словам, оппоненты - среди которых он назвал "Единое национальное движение" Саакашвили и союзников, "некоторые СМИ" и "самые богатые ОО" - безосновательно убеждают людей в том, что россиян приехало беспрецедентно много и это является серьезным риском для суверенитета и независимости страны, однако это преувеличение.

"Количество граждан РФ, въехавших в Грузию после начала войны 24 февраля и находящихся в Грузии по состоянию на 31 июля - менее 110 тысяч, не составляет и 3% населения Грузии. Кроме того, этнически большинство из них - грузины", – заявил Кобахидзе.

Он утверждает, что в 2022 году в страну приехало втрое меньше россиян, чем в 2019 году.

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"Если что-то и представляет серьезную угрозу для нашей страны, то это ксенофобская и шовинистическая кампания", - заявил Кобахидзе.

По его мнению, цель этой кампании – "сделать Грузию вторым фронтом", а партия "сделает все, чтобы избежать войны".

По данным статистического ведомства Грузии, в течение марта-июня 2022 года в Грузию въехало на 355% больше россиян, чем в 2021 году за тот же период – почти 300 тысяч человек. Только в течение июня в Грузию приехали более 135 тысяч граждан РФ – на 340% больше, чем в июне 2021 года. Какая часть из них приезжали как туристы, а кто остался – неизвестно.

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Темы: ГрузияРосcияоппозиция
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