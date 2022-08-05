Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партия власти в Грузии обвинила оппозицию в "ксенофобно-шовинистической кампании" против россиян

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 12:00

Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила оппонентов в якобы разжигании "ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Заявления лидера партии Ираклия Кобахидзе стали реакцией на растущую обеспокоенность тем, сколько граждан России переехали в Грузию после 24 февраля. Часть оппозиционных деятелей считают, что ситуация "выходит из-под контроля" и пора подумать о визовом режиме с РФ и моратории на приобретение недвижимости гражданами России.

Реклама:

"Уже несколько дней партия войны и предателей пытается запустить вторую волну ксенофобской кампании", – заявил Кобахидзе.

По его словам, оппоненты - среди которых он назвал "Единое национальное движение" Саакашвили и союзников, "некоторые СМИ" и "самые богатые ОО" - безосновательно убеждают людей в том, что россиян приехало беспрецедентно много и это является серьезным риском для суверенитета и независимости страны, однако это преувеличение.

"Количество граждан РФ, въехавших в Грузию после начала войны 24 февраля и находящихся в Грузии по состоянию на 31 июля - менее 110 тысяч, не составляет и 3% населения Грузии. Кроме того, этнически большинство из них - грузины", – заявил Кобахидзе.

ВИДЕО ДНЯ

Он утверждает, что в 2022 году в страну приехало втрое меньше россиян, чем в 2019 году.

"Если что-то и представляет серьезную угрозу для нашей страны, то это ксенофобская и шовинистическая кампания", - заявил Кобахидзе.

По его мнению, цель этой кампании – "сделать Грузию вторым фронтом", а партия "сделает все, чтобы избежать войны".

По данным статистического ведомства Грузии, в течение марта-июня 2022 года в Грузию въехало на 355% больше россиян, чем в 2021 году за тот же период – почти 300 тысяч человек. Только в течение июня в Грузию приехали более 135 тысяч граждан РФ – на 340% больше, чем в июне 2021 года. Какая часть из них приезжали как туристы, а кто остался – неизвестно.

Читайте также: Точка невозврата: как Украина окончательно изменила стратегию в отношениях с Грузией

Темы: ГрузияРосcияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Грузия
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: