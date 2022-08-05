Страны ЕС окончательно утвердили план по снижению спроса на газ на 15% зимой

Совет Евросоюза в пятницу утвердил постановление о добровольном снижении спроса на газ в ЕС на 15% нынешней зимой.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать предупреждение о безопасности поставок, после которого сокращение спроса на газ станет обязательным.

Цель сокращения спроса на газ – сэкономить голубое топливо этой зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставкой газа из России, постоянно использующей энергоносители как оружие.

Государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года. Меры по этому они выбирают по собственному выбору.

В то же время Совет ЕС установил исключения и возможности применения частичного или полного отступления от цели обязательного сокращения спроса на газ, чтобы соответствовать конкретным ситуациям государств-членов и гарантировать, что сокращение эффективно.

Постановление было официально принято по письменной процедуре.

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Принятие последовало за политическим соглашением, достигнутым министрами на экстренном энергетическом совете 26 июля.

Теперь постановление будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на следующий день.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом этой зимой.