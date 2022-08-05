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США готовят для Украины пакет военной помощи на $1 млрд – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 5 августа 2022, 22:21

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда долларов, в который будут входить боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные средства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters рассказали в пятницу три информированных источника.

Ожидается, что пакет военной помощи США в Украине будет объявлен уже в понедельник, 8 августа. Его содержание может измениться, но в настоящее время в него входят боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

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По данным Reuters, новый пакет является результатом недавнего решения Пентагона разрешить украинцам получать медицинскую помощь в военном госпитале США в Германии вблизи авиабазы ​​Рамштайн.

Соединенные Штаты отправили в Украину 16 HIMARS, а 1 июля пообещали отправить две зенитно-ракетные системы NASAMS. Кроме того, ранее Штаты передали Украине 200 бронетранспортеров М113.

В прошлый понедельник Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).

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Общая сумма военной помощи США в Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет 8,8 миллиарда долларов.

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Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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