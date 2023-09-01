Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 13:26
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
фото GETTY IMAGES

В США двух бывших лидеров праворадикального движения Proud Boys приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Источник: AP, пишет "Европейская правда"

Детали: Приговоры суда для Джозефа Биггса и Захари Реля – 17 и 15 лет соответственно – стали вторым и третьим самым длинным сроком по приговорам по делам в отношении участников штурма Капитолия.

Реклама:

Это первые из участников организации Proud Boys, в отношении которых вынесли приговоры. Среди обвинений, по которым их осудили – редкое обвинение в "мятежном заговоре", происходящее со времен Гражданской войны. В качестве доказательств во время слушаний приводили переписку, где лидеры организации договаривались привезти на собрание сторонников Трампа "радикальных, настоящих мужчин".

Члены организации были среди первых, кто ворвался внутрь Капитолия, а Биггс с мегафоном координировал их действия, в том числе с лозунгом "Чей Капитолий? Наш Капитолий!", и завалил заграждения перед зданием, а также лично заходил в помещение Сената.

Федеральные прокуроры просили для Биггса 33 года заключения. Он пытался оправдываться на суде тем, что "соблазнился толпой" сторонников Трампа и что не планировал никому нанести вред.

ВИДЕО ДНЯ

Для Реля прокуроры просили 30 лет. Он во время штурма, что зафиксировано на видео, применял перцовый баллончик против правоохранителей, и с еще несколькими ворвался в офис одного из сенаторов, где курил и позировал для фото. После приговора он заявил, что "попался на крючок политиков, которые распространяли ложь о выборах". Адвокат пытался убедить, что его подзащитный – "обманутый патриот, а не террорист".

Всего обвинения в связи со штурмом Капитолия выдвинули более 1100 лицам, 600 из них уже осудили.

Что предешествовало: 

  • Самым жестким остается приговор для Стюарда Рода из ультраправой организации Oath Keepers – 18 лет лишения свободы.
  • Напомним, в начале августа 2023 года обвинения по делу о штурме Капитолия объявили и самому Дональду Трампу. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; заговор с целью нарушения прав.

Темы: СШАсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
США
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: