Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы

В США двух бывших лидеров праворадикального движения Proud Boys приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Источник: AP, пишет "Европейская правда"

Детали: Приговоры суда для Джозефа Биггса и Захари Реля – 17 и 15 лет соответственно – стали вторым и третьим самым длинным сроком по приговорам по делам в отношении участников штурма Капитолия.

Реклама:

Это первые из участников организации Proud Boys, в отношении которых вынесли приговоры. Среди обвинений, по которым их осудили – редкое обвинение в "мятежном заговоре", происходящее со времен Гражданской войны. В качестве доказательств во время слушаний приводили переписку, где лидеры организации договаривались привезти на собрание сторонников Трампа "радикальных, настоящих мужчин".

Члены организации были среди первых, кто ворвался внутрь Капитолия, а Биггс с мегафоном координировал их действия, в том числе с лозунгом "Чей Капитолий? Наш Капитолий!", и завалил заграждения перед зданием, а также лично заходил в помещение Сената.

Федеральные прокуроры просили для Биггса 33 года заключения. Он пытался оправдываться на суде тем, что "соблазнился толпой" сторонников Трампа и что не планировал никому нанести вред.

ВИДЕО ДНЯ

Для Реля прокуроры просили 30 лет. Он во время штурма, что зафиксировано на видео, применял перцовый баллончик против правоохранителей, и с еще несколькими ворвался в офис одного из сенаторов, где курил и позировал для фото. После приговора он заявил, что "попался на крючок политиков, которые распространяли ложь о выборах". Адвокат пытался убедить, что его подзащитный – "обманутый патриот, а не террорист".

Всего обвинения в связи со штурмом Капитолия выдвинули более 1100 лицам, 600 из них уже осудили.

Что предешествовало: