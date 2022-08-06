Bloomberg: Лишь половина стран G20 поддержала санкции против РФ

Только половина блока G20 ввела санкции против России за вторжение в Украину.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента Владимира Путина".

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Детали: Как отмечается в инфографике Bloomberg, не поддержали санкции Бразилия, Мексика, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина.

BLOOMBERG

Премьер-министр Индии Нарендра Моди разговаривал по телефону с Путиным 1 июля и обсудил, как можно наращивать торговлю. Луис Инасио Лула да Силва, лидер в президентской гонке Бразилии, возложил вину за войну не только на Россию, но и на Украину.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал санкции США.

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Турция пришла к выводу, что наказание России нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Анкары.

Также Bloomberg отмечает, что члены G-20, включая нынешнюю хозяйку блока Индонезию, продолжают подписывать крупные соглашения с китайскими государственными компаниями, торгуя больше с Китаем, чем со США. Ранее лидер КНР Си Цзиньпин объявил о безграничной дружбе с РФ всего за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину. Расходы Китая на российскую нефть выросли.

G20 включает страны, на которые приходится около 85% мирового экономического производства.