Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bloomberg: Лишь половина стран G20 поддержала санкции против РФ

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 06:30
ФОТО: GETTY

Только половина блока G20 ввела санкции против России за вторжение в Украину.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России президента Владимира Путина".

Детали: Как отмечается в инфографике Bloomberg, не поддержали санкции  Бразилия, Мексика, Китай, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина.

 
BLOOMBERG

Премьер-министр Индии Нарендра Моди разговаривал по телефону с Путиным 1 июля и обсудил, как можно наращивать торговлю. Луис Инасио Лула да Силва, лидер в президентской гонке Бразилии, возложил вину за войну не только на Россию, но и на Украину.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал санкции США.

Турция пришла к выводу, что наказание России нанесет ущерб экономическим и политическим интересам Анкары.

ВИДЕО ДНЯ

Также Bloomberg отмечает, что члены G-20, включая нынешнюю хозяйку блока Индонезию, продолжают подписывать крупные соглашения с китайскими государственными компаниями, торгуя больше с Китаем, чем со США. Ранее лидер КНР Си Цзиньпин объявил о безграничной дружбе с РФ всего за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину. Расходы Китая на российскую нефть выросли.

G20 включает страны, на которые приходится около 85% мирового экономического производства.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: экономикаРосcиясанкции
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Стамбул

фотоСБУ разоблачила российских агентов: помогали врагу уничтожать судостроение

дополненоРосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера

видео Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом

фотоРегионы: у Песков идут бои, удары оккупантов по Николаеву и Никополю, есть раненые

Все новости...
экономика
НБУ снова нарастил продажу валюты из резервов
Международные резервы Украины замедлили падение до 2% в июле
Экономические новости 4 августа: Газпром сжигает газ вместо поставок в ЕС, старт приватизации в сентябре
Последние новости
17:22
В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов
17:15
Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом
16:56
Ущерб в результате ракетного удара по Виннице оценивают в 240 миллионов
16:51
Азербайджан заявил о захвате стратегической высоты в Нагорном Карабахе
16:48
В Николаевской области сбит российский беспилотник
16:46
Маск считает, что рецессия США неизбежна и продлится следующие 12-18 месяцев
16:41
В Украину впервые с начала полномасштабной войны направляется турецкое судно
16:26
фотоОккупанты в Мариуполе готовят "суд" над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет
16:25
15 путиных и 82 трампа: в Эстонии опубликовали имена, которые дают быкам
16:23
Президент создал рабочую группу для взыскания компенсации из России
Все новости...