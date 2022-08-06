Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 23:10
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International, которые молчат о ядерном терроре российской армии.

Источник: вечернее обращение главы государства

Прямая речь: "К сожалению, имеем значительное обострение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Российские террористы стали первыми в мире, кто используюет для террора крупнейшую в Европе атомную станцию. Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы.

Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека… почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации".

Что предшествовало: Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

В Энергоатоме предупредили, что действия россиян могут привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа.

Напомним: 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Предыстория

  • 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
  • Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
  • После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.
  • Как сообщила в эфире национального телемарафона управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа, 6 августа во временно оккупированном войсками РФ Энергодаре - городе-спутнике ЗАЭС - снова раздавались взрывы.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСЗеленскийвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Всех грузчиков с рынка забрали на войну: на Донбассе боевики проводят новую "мобилизацию"

Британская разведка сосчитала убитых российских генералов на войне

The Times: Amnesty International стала рупором путинской пропаганды и должна уйти со сцены

ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский "Панцирь" и четыре системы С-300

Косово арестовало на границе российскую журналистку — ее подозревают в работе на разведку РФ

Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании

Все новости...
ЗАЭС
Россия перебрасывает войска и начинает новую фазу войны. Итоги 164-го дня войны
МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: возможна ядерная катастрофа
Россияне хотят отрезать ЗАЭС от энергосистемы Украины и обесточить юг - Энергоатом
Последние новости
10:23
фото, видеоИз портов Одесщины вышел второй караван с украинским зерном
10:10
Годовщина нападения России на Грузию: МИД Украины выступил с заявлением
09:59
За сутки ВСУ уничтожили 300 российских захватчиков – Генштаб
09:57
Психиатрическая помощь для украинцев за границей: куда обращаться, объясняет Минздрав
09:52
Братья Ротенберги использовали лазейку в Британии, чтобы обойти санкции - СМИ
09:27
Херсонщина - под постоянным огнем, в Николаеве с утра были взрывы - данные ОВА
09:25
Делегация из Литвы прибыла на Тайвань
09:23
Всех грузчиков с рынка забрали на войну: на Донбассе боевики проводят новую "мобилизацию"
08:57
Британская разведка сосчитала убитых российских генералов на войне
08:52
Рубежное: оккупанты только сейчас похоронили тела полсотни украинцев, убитых еще в апреле
Все новости...