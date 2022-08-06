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Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании

Валентина РоманенкоСуббота, 6 августа 2022, 23:10
Обострение на ЗАЭС: Зеленский упрекнул Amnesty International в молчании
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных правозащитников Amnesty International, которые молчат о ядерном терроре российской армии.

Источник: вечернее обращение главы государства

Прямая речь: "К сожалению, имеем значительное обострение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Российские террористы стали первыми в мире, кто используюет для террора крупнейшую в Европе атомную станцию. Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание такой глобальной угрозы.

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Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека… почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации".

Что предшествовало: Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

В Энергоатоме предупредили, что действия россиян могут привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа.

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Напомним: 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Предыстория

  • 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
  • Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
  • После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.
  • Как сообщила в эфире национального телемарафона управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа, 6 августа во временно оккупированном войсками РФ Энергодаре - городе-спутнике ЗАЭС - снова раздавались взрывы.

Темы: ЗАЭСЗеленскийвойна
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