Сенатора из Чехии, ездившего в оккупированный Крым, могут лишить мандата

В Сенате Чехии будут расследовать действия известного пророссийскими взглядами депутата Ярослава Дубравы, который во время отпуска совершил поездку в Крым, где встречался с представителями российских оккупационных властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Встреча Дубравы с оккупантами, в том числе "председателем Крыма" Сергеем Аксеновым, состоялась еще 1 августа. В своем Telegram Аксенов написал, что чешский сенатор "известен своей многолетней поддержкой нашей страны и инициативами по налаживанию дружеских и партнерских отношений с Россией".

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"Особенно важно, что подобные встречи с нашими иностранными друзьями, которые не боятся публично выражать свою поддержку крымчанам и всем россиянам, оказывают непосредственное влияние на то, как жители других стран воспринимают все события, происходящие на территории нашего полуострова", - добавил оккупант.

Согласно сообщению нелегитимного "парламента Крыма", которое цитирует iDNES, Дубрава рассказал на встрече, что представляет "многих обычных чехов, не поддерживающих политику своего правительства", а также бизнесменов, которые хотели бы торговать с Крымом, несмотря на санкции.

В комментарии изданию Dennik N, которое первым сообщило о поездке Дубравы в оккупированный Крым, его помощник заявил, что чешский сенатор находился там "в отпуске".

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В то же время, вицеспикер Сената Иржи Ружичка заявил в субботу, что инициирует обращение в комитет по вопросам иммунитета.

"То, что сенатор Дубрава во время войны ездил в отпуск в Крым, уже переходит границы, но то, что он общается с главой российской оккупационной администрации, недопустимо. Он является членом Сената, который неоднократно осуждал войну, развязанную Россией в Украине", – написал Ружичка в Twitter.

Сенатор от Северной Богемии Дубрава – бывший член Коммунистической партии – известен своими пророссийскими взглядами. В 2014 году он был "наблюдателем" на так называемых выборах на оккупированной части Луганской области, после чего признан Украиной персоной нон грата.

В интервью и выступлениях Дубрава не раз обвинял Украину в "военных преступлениях" и утверждал, что она ведет себя "хуже Гитлера". В день полномасштабного вторжения 24 февраля чешский политик написал огромный пост в Facebook, где заявил, что действия России оправданы.

В апреле Дубрава был единственным членом чешского Сената, проголосовавшего против резолюции с призывом к России нести ответственность за войну в Украине, а в июне – не поддержал резолюцию с призывом к ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство.