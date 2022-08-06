Сенатора з Чехії, який їздив до окупованого Криму, можуть позбавити мандата

У Сенаті Чехії будуть розслідувати дії відомого проросійськими поглядами депутата Ярослава Дубрави, який під час відпустки здійснив поїздку до Криму, де зокрема зустрічався з представниками російської окупаційної влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Зустріч Дубрави з окупантами, зокрема "головою Криму" Сєргєєм Аксьоновим, відбулася ще 1 серпня. У своєму Telegram Аксьонов написав, що чеський сенатор "відомий своєю багаторічною підтримкою нашої країни та ініціативами щодо налагодження дружніх та партнерських відносин із Росією".

"Особливо важливо, що подібні зустрічі з нашими іноземними друзями, які не бояться публічно висловлювати свою підтримку кримчанам і всім росіянам, безпосередньо впливають на те, як жителі інших країн сприймають всі події, що відбуваються на території нашого півострова", – додав окупант.

Згідно з повідомленням нелегітимного "парламенту Криму", яке цитує iDNES, Дубрава розповів на зустрічі, що представляє "багатьох звичайних чехів, які не підтримують політику свого уряду", а також бізнесменів, які хотіли б торгувати з Кримом попри санкції.

У коментарі виданню Dennik N, яке першим повідомило про поїздку Дубрави до окупованого Криму, його помічник заявив, що чеський сенатор перебував там "у відпустці".

Водночас віцеспікер Сенату Їржі Ружичка заявив у суботу, що ініціює звернення до комітету з питань імунітету.

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"Те, що сенатор Дубрава під час війни їздив у відпустку до Криму, вже переходить межі, але те, що він спілкується з головою російської окупаційної адміністрації, є неприпустимим. Він є членом Сенату, який неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні", – написав Ружичка у Twitter.

Сенатор від Північної Богемії Дубрава – колишній член Комуністичної партії – відомий своїми проросійськими поглядами. У 2014 році він був "спостерігачем" на так званих виборах на окупованій частині Луганської області, після чого визнаний Україною персоною нон грата.

В інтерв’ю і виступах Дубрава не раз звинувачував Україну у "воєнних злочинах" і стверджував, що вона поводиться "гірше за Гітлера". У день повномасштабного вторгнення 24 лютого чеський політик написав величезний пост у Facebook, де заявив, що дії Росії – виправдані.

У квітні Дубрава був єдиним членом чеського Сенату, який проголосував проти резолюції з закликом до Росії нести відповідальність за війну в Україні, а в червні – не підтримав резолюцію з закликом до ЄС надати Україні статус кандидата на членство.