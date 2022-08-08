Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области отправили в ад российских спецназовцев - Нацгвардия

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 07:58
В Харьковской области отправили в ад российских спецназовцев - Нацгвардия
скриншот

На севере Харьковской области аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков уничтожили ДРГ российских спецназовцев и склад с боеприпасами.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Детали: Дата эффективного взаимодействия разных подразделений Сил обороны не раскрывается.

Реклама:

В сообщении говорится, что разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск и зафиксировали разгрузку артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

Дословно: "Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта доброй воли незваных гостей из фашистской России.

ВИДЕО ДНЯ

Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация склада артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевской орды в Украине".

Темы: НацгвардияХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Нацгвардия
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: