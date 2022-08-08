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В Харьковской области отправили в ад российских спецназовцев - Нацгвардия

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 августа 2022, 07:58
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На севере Харьковской области аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков уничтожили ДРГ российских спецназовцев и склад с боеприпасами.

Источник: Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ

Детали: Дата эффективного взаимодействия разных подразделений Сил обороны не раскрывается.

В сообщении говорится, что разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск и зафиксировали разгрузку артиллерийских боеприпасов. Гвардейцы передали координаты цели артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

Дословно: "Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта доброй воли незваных гостей из фашистской России.

Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация склада артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре, который мы обязательно отстроим после поражения кремлевской орды в Украине".

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Темы: НацгвардияХарьковская областьвойна
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