Минцифры призывает айтишников повсюду переименовывать Россию в "страну-террориста"

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призывает украинское и мировое IT-коммьюнити поддержать флешмоб #RussiaIsATerroristState, цель которого – переименовывать Россию в "страну-террориста".

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Инициативу запустили украинские айтишники. Цель – на всех сайтах и ​​онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название "Россия" на "Россия – страна-террорист". Ведь страна, обстреливающая мирные города, совершающая военные преступления и ставящая весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому.

Первые результаты – на скринах".

Детали: По словам Федорова, это важно, пока Госдеп США решает, признавать Россию спонсором терроризма или нет.