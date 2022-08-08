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Переговоры с Россией возможны только после ее нескольких важных поражений – Подоляк

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 16:42
Переговоры с Россией возможны только после ее нескольких важных поражений – Подоляк
Михаил Подоляк, фото из его Твиттера

Переговоры с российской стороной возможны только при нескольких важных тактических поражениях России, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Источник: Михаил Подоляк в интервью французской газете "Le Figaro", Офис президента

Прямая речь: "К сожалению, с Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны.

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Она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому следует понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений".

Детали: По словам Подоляка, РФ не имеет сейчас возможности захватить больше украинских территорий, поэтому параллельно наносит многочисленные удары по гражданской инфраструктуре нашей страны.

Прямая речь: "Россия использует стратегию террористических атак, сознательно нанося удары по местам, где находятся только мирные жители. Их цель – деморализовать и посеять панику среди населения, чтобы оно давило на правительство и требовало немедленного заключения мирного договора на любых условиях.

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Но Украина сейчас крайне мобилизована – и население понимает, что те жертвы, на которые оно сегодня идет, необходимы для победы над Россией".

Детали: Подоляк отметил, что контактов между Украиной и Россией на военно-политическом уровне нет, но есть диалог относительно гуманитарной составляющей: обмена пленными, телами погибших военных, относительно гуманитарных коридоров, а также переговоры через посредников относительно экспорта зерновых.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Украина стремится к победе и освобождению всех своих территорий, потому что "это условие выживания украинской нации".

"Путин не раз говорил, что его цель – не просто захват определенной территории, а полный захват Украины с уничтожением нынешней сущности Украинского государства", – отметил он.

Подоляк считает, что Европа должна предоставить военную и финансовую поддержку, чтобы Украина могла выиграть эту войну.

Темы: переговорыОфис президентаРосcиявойна
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