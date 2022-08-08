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Премьер Грузии – о войне 2008 года: это была измена Саакашвили

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 18:02

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении по случаю четырнадцатой годовщины российско-грузинской войны 2008 года возложил ответственность за нее на третьего президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Свое заявление Гарибашвили сделал во время беседы с журналистами на братском кладбище Мухатгверде, где возлагал венки на память о погибших в августовской войне 2008 года.

"Неразумная политика бывшего президента Саакашвили, фактического владельца вашего телевидения, его непродуманные провокационные шаги, обусловили то, что они не смогли предотвратить эту трагическую войну", – сказал он.

Грузинский премьер также назвал Саакашвили и его команду "изменниками, которые принесли в жертву страну, народ и военных".

Также Гарибашвили заявил, что после войны правительство Саакашвили никак не работало над организацией санкций, а в одностороннем порядке отменило визовый режим с Россией, передало стратегические объекты российским компаниям и поддержало Россию при вступлении во Всемирную торговую организацию.

"Вы помните – тогда мы услышали, что у российских денег нет запаха", – добавил премьер Грузии.

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Ранее МИД Грузии в 14-ю годовщину российско-грузинской войны призвал Россию "прекратить незаконные действия", выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.

МИД Украины, со своей стороны, заявил о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует деоккупации частей территорий страны.

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Темы: ГрузияСаакашвили
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