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Россия начинает раздавать свои водительские права на Запорожье и Херсонщине

Евгений КизиловПонедельник, 8 августа 2022, 19:04
Россия начинает раздавать свои водительские права на Запорожье и Херсонщине
Getty Images

В оккупированных Запорожской и Херсонской областях начали работать центры Госавтоинспекции МВД России. Они будут выдавать населению водительские удостоверения и номера российского образца на автомобили.

Источник: Русская служба ВВС в Telegram со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс"

Детали: Согласно сообщению, жители этих областей, не имеющие гражданства России, "смогут получить временные водительские удостоверения и регистрационные знаки на транспортные средства".

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Уже 6 августа в Херсоне при перерегистрации машин водителям начали выдавать номера российского образца с кодом региона 184.

Напомним: Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны.

Ранее Россия начала раздавать в Запорожской и Херсонской областях свои паспорта.

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Темы: автооккупацияХерсонская областьЗапорожская область
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