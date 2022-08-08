Россия начинает раздавать свои водительские права на Запорожье и Херсонщине

В оккупированных Запорожской и Херсонской областях начали работать центры Госавтоинспекции МВД России. Они будут выдавать населению водительские удостоверения и номера российского образца на автомобили.

Источник: Русская служба ВВС в Telegram со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс"

Детали: Согласно сообщению, жители этих областей, не имеющие гражданства России, "смогут получить временные водительские удостоверения и регистрационные знаки на транспортные средства".

Уже 6 августа в Херсоне при перерегистрации машин водителям начали выдавать номера российского образца с кодом региона 184.

Напомним: Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны.

Ранее Россия начала раздавать в Запорожской и Херсонской областях свои паспорта.