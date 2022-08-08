В оккупированном Мелитополе раздались взрывы – мэр

Городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщает о взрывах в оккупированном россиянами городе, который является райцентром в Запорожской области.

Источник: Иван Федоров в Telegram, не называя свои источники

Прямая речь: "Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов.

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Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов".