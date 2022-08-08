В оккупированном Мелитополе раздались взрывы – мэр
Понедельник, 8 августа 2022, 22:29
Городской глава Мелитополя Иван Федоров сообщает о взрывах в оккупированном россиянами городе, который является райцентром в Запорожской области.
Источник: Иван Федоров в Telegram, не называя свои источники
Прямая речь: "Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов.
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