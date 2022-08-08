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Зеленский: Украина должна вернуть все, не оставляя замороженного конфликта

Елена РощинаПонедельник, 8 августа 2022, 23:35
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский, вспоминая о войнах в Грузии и Украине, заявил, что только лишение России всего захваченного и ответственность за агрессию предотвратит новые войны.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 8 августа

Прямая речь: "В эти дни вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках той войны, о ее последствиях. О том, как прошлогодний отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства.

Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое. Потому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать.

Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров".

Детали: Зеленский отметил, что у войн 2008-го, 2014-го и 2022-го года "разный масштаб и характер", но одинаковая суть: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.

Именно поэтому, настаивает он, в международных отношениях нужен принцип превентивности: "если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию – несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию".

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Прямая речь: "После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости.

Только очевидный проигрыш агрессора, утрата им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию – предохранители против какой бы то ни было войны".

Детали: Президент добавил, что над этим работают украинские дипломаты, Офис президента, члены правительства и все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию.

По его мнению, защищая собственное государство, украинцы автоматически защищают всех, кому уже угрожало или может угрожать государство-террорист.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcиямир
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