Посол о сбитой вблизи Умани ракете: Атаки РФ могут привести к жертвам среди евреев

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук после сбития российской ракеты близ Умани предупредил, что ракетные удары могут угрожать и еврейским паломникам, традиционно посещающим этот город.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук

Детали: Утром 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В результате падения остатков сбитой ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв м.

Прямая речь посла Корнейчука: "Вблизи Умани была сбита российская ракета, нанесшая вред гражданской инфраструктуре. Если такие атаки со стороны России произойдут в месяце Тишрей, они могут повлечь, не дай Бог, много жертв среди евреев, посещающих Умань со всего мира".

Этому предшествовало: Месяц назад посол Евгений Корнийчук сообщил, что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-ха-Шана.