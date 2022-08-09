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В Еленовке россияне могли сработать "Шмелями" – Азов

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 10:14
В Еленовке россияне могли сработать Шмелями – Азов
Никита Надточий. Фото УП

Для убийства украинских защитников в Еленовке Донецкой области оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.

Источник: и.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") в интервью Украинской правде

Прямая речь Надточия: "Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован "Шмель", так называемый. Он так и работает. То есть через секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды.

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Я вообще не рассматриваю какие-либо другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто быть не может. Там видно, что, скорее всего, сработали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть"

Детали: По словам Надточия, о трагедии он узнал немного раньше, чем об этом написали СМИ. И защитники почти сразу поняли, что это был не обстрел.

"Раз-Два" рассказал, что накануне (в четверг, 28 июля – ред.) в полдвенадцатого ночи ему позвонили ребята оттуда и сообщили, что по ним "работают".

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Надточий сразу перезвонил "в определенные органы", которые, возможно, могли бы знать что-то об этой "работе". А те позже перезвонили, сказали, что никто не работал – ни одна из артбригад вообще не получала данные координат для отработки.

Утром, по словам Надточия, позвонили эти самые ребята. Подтвердили, что есть "двухсотые", "трехсотые", тогда же они начали сами сомневаться, что это были именно "приходы".

"То есть скорее всего, они слышали просто хлопки, взрыв и потом уже видели через окна, что где-то горит заревом. Вы видели видео – там рядом стоящие здания, они стоят с окнами. Так не бывает. Взрывная волна от снаряда или от ракеты не оставляет окон, когда здания так рядом находятся", – подытожил и.о. командира "Азова".

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Патронатная служба Азова не смогла подтвердить или опровергнуть эти сообщения, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.
  • 30 июля в центре Киева родственники украинских военнопленных из "Азовстали" и активисты призвали мировое сообщество отреагировать на трагедию, произошедшую в пятницу в колонии оккупированной Еленовки, и признать РФ государством – спонсором мирового терроризма.

Темы: АзовДонецкая областьвойна
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