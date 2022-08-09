В Еленовке россияне могли сработать "Шмелями" – Азов

Для убийства украинских защитников в Еленовке Донецкой области оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.

Источник: и.о. командира "Азова" майор Никита Надточий (позывной "Раз-Два") в интервью Украинской правде

Прямая речь Надточия: "Я больше склоняюсь к тому, что просто… был использован "Шмель", так называемый. Он так и работает. То есть через секунду полностью выгорает кислород, и человек сгорает за считанные секунды.

Реклама:

Я вообще не рассматриваю какие-либо другие моменты, которые Россия пыталась в первые дни публиковать и как-то навязывать мнение. Это исключено. Такого просто быть не может. Там видно, что, скорее всего, сработали "Шмелями". Просто спланированная акция. Об этом говорит и то, что там не пострадал ни один работник колонии. Такого тоже не может быть"

Детали: По словам Надточия, о трагедии он узнал немного раньше, чем об этом написали СМИ. И защитники почти сразу поняли, что это был не обстрел.

"Раз-Два" рассказал, что накануне (в четверг, 28 июля – ред.) в полдвенадцатого ночи ему позвонили ребята оттуда и сообщили, что по ним "работают".

ВИДЕО ДНЯ

Надточий сразу перезвонил "в определенные органы", которые, возможно, могли бы знать что-то об этой "работе". А те позже перезвонили, сказали, что никто не работал – ни одна из артбригад вообще не получала данные координат для отработки.

Утром, по словам Надточия, позвонили эти самые ребята. Подтвердили, что есть "двухсотые", "трехсотые", тогда же они начали сами сомневаться, что это были именно "приходы".

"То есть скорее всего, они слышали просто хлопки, взрыв и потом уже видели через окна, что где-то горит заревом. Вы видели видео – там рядом стоящие здания, они стоят с окнами. Так не бывает. Взрывная волна от снаряда или от ракеты не оставляет окон, когда здания так рядом находятся", – подытожил и.о. командира "Азова".

Предыстория: