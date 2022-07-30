Родственники защитников "Азовстали" после трагедии в Еленовке вышли на акцию
Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.
Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали" в Telegram, Интерфакс-Украина
Детали: На Софийской площади в Киеве в субботу родственники украинских военнопленных из "Азовстали" и активисты призвали мировое сообщество отреагировать на трагедию, произошедшую в пятницу в колонии оккупированной Еленовки, и признать РФ государством – спонсором мирового терроризма.
На площади собралось несколько десятков человек, среди которых в большинстве своем были родственники военнопленных бойцов полка "Азов". Группы людей с плакатами выстроились в ряд на Софийской площади возле памятника Богдану Хмельницкому.
Организатором мероприятия выступила инициативная группа "Вирий" при поддержке "Ассоциации семей защитников "Азовстали".
Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко отметила, что, когда защитники "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен, ООН и Международный Комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать.
Аналогичные акции также анонсированы 30-31 июля в ряде городов и стран мира, в том числе Берлине (Германия), Кракове (Польша), Стамбуле (Турция), Монреале (Канада), Франкфурте (Германия), Ремерберге (Германия), Женеве (Швейцария). Также это будет Гран Канария, Лас Палмас, Варшава (Польша), Батуми, Тбилиси (Грузия), Амстердам (Нидерланды), Аликанте (Испания), Рига (Латвия) и Лондон (Великобритания).
Дословно заявление ассоциации: "Мы требуем признать Россию государством-спонсором терроризма, которое не соблюдает нормы Женевских конвенций и нарушает все правила ведения войны.
Требуем от ООН и МККК, гарантировавших сохранение жизни украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией и направить своих представителей на территорию колонии в пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии для выяснения обстоятельств трагедии, состояния здоровья раненых и других военнопленных, содействии в передаче тел погибших военнопленных украинской стороне".
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников. Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.
- 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Патронатная служба Азова сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.