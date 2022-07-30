Родственники защитников "Азовстали" после трагедии в Еленовке вышли на акцию

Родственники украинских военнопленных из "Азовстали" призывают мир признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: Ассоциация семей защитников "Азовстали" в Telegram, Интерфакс-Украина

акция родственников защитников "Азовстали" в Киеве 30 июля, фото: Суспільне

Детали: На Софийской площади в Киеве в субботу родственники украинских военнопленных из "Азовстали" и активисты призвали мировое сообщество отреагировать на трагедию, произошедшую в пятницу в колонии оккупированной Еленовки, и признать РФ государством – спонсором мирового терроризма.

На площади собралось несколько десятков человек, среди которых в большинстве своем были родственники военнопленных бойцов полка "Азов". Группы людей с плакатами выстроились в ряд на Софийской площади возле памятника Богдану Хмельницкому.

Организатором мероприятия выступила инициативная группа "Вирий" при поддержке "Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко отметила, что, когда защитники "Азовстали" сложили оружие и сдались в плен, ООН и Международный Комитет Красного Креста заверили, что их жизни и здоровью ничего не будет угрожать.

Аналогичные акции также анонсированы 30-31 июля в ряде городов и стран мира, в том числе Берлине (Германия), Кракове (Польша), Стамбуле (Турция), Монреале (Канада), Франкфурте (Германия), Ремерберге (Германия), Женеве (Швейцария). Также это будет Гран Канария, Лас Палмас, Варшава (Польша), Батуми, Тбилиси (Грузия), Амстердам (Нидерланды), Аликанте (Испания), Рига (Латвия) и Лондон (Великобритания).

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Дословно заявление ассоциации: "Мы требуем признать Россию государством-спонсором терроризма, которое не соблюдает нормы Женевских конвенций и нарушает все правила ведения войны.

Требуем от ООН и МККК, гарантировавших сохранение жизни украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Россией и направить своих представителей на территорию колонии в пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области с целью инспекционной миссии для выяснения обстоятельств трагедии, состояния здоровья раненых и других военнопленных, содействии в передаче тел погибших военнопленных украинской стороне".

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